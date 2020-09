Bruselj nad kakofonijo evropskih ukrepov

Potovanja po EU spremlja precejšnja negotovost, saj se že tako nepregledna pravila skorajda vsak dan spreminjajo. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Parametri

Vnaprejšnje seznanjanje potnikov. FOTO: Javier Barbancho/Reuters

Bruselj – Državljani velikokrat ne vedo, kam lahko potujejo, katera pravila morajo spoštovati na poti, kaj morajo narediti po prihodu. Tako je potovalne režime po EU opisala predsednica evropske komisijePotovanja po EU spremlja precejšnja negotovost, saj se že tako nepregledna pravila skorajda vsak dan spreminjajo. V katero barvo epidemiološkega semaforja je kdo uvrščen, je odvisno od tega, katera država ocenjuje položaj. Da bi v Uniji končali zmedo pri omejitvah, so v evropski komisiji pripravili predlog priporočil, s katerimi naj bi zagotovili, da bodo ukrepi po EU usklajeni. Med drugim predlagajo skupna merila in prage pri odločanju o uvedbi omejitev potovanj. Barvne oznake za posamezne države naj bi bile poenotene.Zelena naj bi bila območja z manj kot 25 novimi sporočenimi primeri okužbe na 100.000 prebivalcev v 14 dneh in manj kot 3-odstotnim deležem pozitivnih testov. Za oranžne mora biti število sporočenih manjše od 50 na 100.000 prebivalcev, delež pozitivnih testov pa najmanj 3-odstotni. Druga opcija za oranžno je število pozitivnih od 25 do 150 na 100.000, delež pozitivnih pa nižji od 3 odstotkov. Rdeča bi bila območja z več kot 50 novimi primeri okužbe v 14 dneh in najmanj 3-odstotnim deležem pozitivnih testov. Območje je avtomatično rdeče, če je v dveh tednih več kot 150 novih okužb na 100.000 prebivalcev.Predlagali so še novo, sivo barvo, če ne bi bilo dovolj podatkov za oceno meril, ki jih je predlagala evropska komisija, ali bi bilo opravljenih testov v sedmih dneh manj od 250 na 100.000 oseb. »Ljudje morajo biti seznanjeni z informacijami dovolj časa vnaprej,« je poudarila evropska komisarka za notranje zadeve. Članice, ki nameravajo uveljaviti omejitve za potnike iz rdečih ali sivih območij, morajo seznaniti z namerami države članice in Bruselj. Ukrepi bi začeli veljati v ponedeljek. Nasploh si želijo, da bi bila EU videti kot krpanka ukrepov.Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni bo vsak teden na podlagi podatkov, ki jih bodo predložile države članice, objavil posodobljen zemljevid s skupnimi barvnimi oznakami, ki bo v pomoč državam članicam in potnikom. Pristop za potnike z nevarnih območij naj bi bil skupen. Potnikom iz drugih držav članic ne bi smele prepovedati vstopa; za potnike iz rdečih ali sivih območij bi lahko zahtevale karanteno ali testiranje, kar da bi moral biti prednostni ukrep. Tudi potnikom iz oranžnih območij bi lahko priporočile testiranje.Karantene ne bi smeli zahtevati od ljudi, ki opravljajo nujno funkcijo ali morajo nujno potovati. Kako in kdaj bi lahko vpeljali nov režim, še ni znano. To je v rokah držav članic, ki so pristojne za sprejemanje ukrepov. Njim soliranje ni tuje. Madžarska je, denimo, zaprla meja za vse (z nekaj izjemami) razen za višegrajske partnerice Češko, Poljsko in Slovaško. Tisti, ki potujejo po Evropi, bi se večje enotnosti pravil gotovo razveselili. »Kakofonija nacionalnih pravil v EU je nevzdržna,« je opozoril evropski komisar za pravosodje