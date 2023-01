Bruselj bi pomagal ruskim novinarjem v eksilu

V nadaljevanju preberite:

Evropska komisija želi podpreti ruske novinarje v eksilu in z njihovo pomočjo širiti demokratične ideale znotraj ruske družbe. Načrt je med obiskom v Estoniji predstavila evropska komisarka za vrednote in transparentnost Věra Jourová, ki je ob tem izrazila prepričanje, da ima Evropska unija moralno dolžnost, pa tudi interes, da ruskemu prebivalstvu omogoči dostop do neodvisnih informacij.