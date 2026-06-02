Bruselj napovedal več reda v evropski hiši

Evropska unija nadaljuje zaostrovanje azilne in migracijske politike. Na podlagi nove zakonodaje, o kateri so se v noči na torek uskladili pogajalci sveta EU in evropskega parlamenta, bodo države članice, denimo, lahko napotile zavrnjene prosilce za azil v centre za vračanje, ki bodo lahko vzpostavljeni v tretjih, tudi daljnih državah.

Neuspešno vračanje migrantov, ki v EU niso bili upravičeni do zaščite in bi se morali vrniti domov, je že dolgo ena od šibkih točk azilne politike. Čeprav se je stopnja vračanja lani povečala na 28 odstotkov – s tem je najvišja v zadnjih desetih letih –, število ostaja nizko.