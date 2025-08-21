Bruselj ne prizna trgovinskega poraza s Trumpom

V nadaljevanju preberite:

ZDA so se zavezale, da carine na uvoz farmacevtskih izdelkov, polprevodnikov in lesa ne bodo višje od 15 odstotkov. Tako bo zanje veljala enaka carinska stopnja, kot je bila predvidena za skoraj vse izdelke v sporazumu Donalda Trumpa in Ursule von der Leyen.

Tudi carine na uvoz avtomobilov in avtomobilskih delov bodo z veljavnih 27,5 odstotka znižane na 15 odstotkov. Takšen režim bo obveljal, ko bo EU skladno z zavezo odpravila carine na industrijske izdelke in zagotovila preferenčni dostop za širok nabor kmetijskih in drugih izdelkov.,