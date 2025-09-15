Bruselj noče drezati Kitajske in Indije

V nadaljevanju preberite:

V Bruslju se niso hoteli jasno odzvati na ponudbo Donalda Trumpa, da je pripravljen močno zaostriti sankcije proti Rusiji, če bodo Natove države naredile enako, prenehale kupovati nafto in vpeljale visoke carine proti Kitajski. Trumpova zahteva po carinah proti Kitajski v višini od 50 do 100 odstotkov je za evropske države zgolj zamisel brez možnosti za uspeh.

Tudi o Indiji imajo v Bruslju podobne dileme. Evropska komisija bo predvidoma jutri predstavila strateško agendo za odnose z Indijo, ki je za EU eden od partnerjev, s katerimi se želi v času Trumpovega protekcionizma tesneje povezati na trgovinskem in drugih področjih. Toda premier Narendra Modi ne skriva prijateljstva z Vladimirjem Putinom, Indija pa na veliko kupuje rusko nafto.

Dodatno področje, na katerem bi lahko povečali pritisk na Rusijo, je izdajanje vizumov ljudem, ki prihajajo na krajše obiske v EU. Med njimi so številni bogataši, ki pridejo na počitnice ali po nakupih. Po začetku velike invazije februarja 2022 je EU sicer zamrznila olajšave v vizumskih postopkih, a še vedno na leto pride v EU okoli pol milijona Rusov.