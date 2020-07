Bruselj o recesiji: »Najhuje utegne biti že za nami«

Hujši učinek zaprtja



Obsežni podporni ukrepi v Sloveniji



Gospodinjstva so obdržala prihodke

Bruselj - Evropska komisija napoveduje Sloveniji v letošnjem skrčenje gospodarstva za 7 odstotkov. To je enak padec kot v spomladanski napovedi iz maja. Prihodnje leto naj bi zraslo za 6,1 odstotka, kar je za 0,6 odstotne točke manj kot v prejšnji napovedi.V celotnem območju z evrom naj bi se gospodarstvo letos skrčilo za 8,7 odstotka ali za celo odstotno točko več, kot so napovedovali maja. Okrevanje prihodnje letos bo s 6,1 odstotka v primerjavi s prejšnjo napovedjo le nekoliko (za 0,2 odstotne točke) manj močno.Večji letošnji padec v Bruslju razlagajo z bolj postopnim odpravljanjem zajezitvenih ukrepov, kot so domnevali maja. »Gospodarski učinek zaprtja je hujši, kot smo sprva pričakovali. Ostajamo v viharnih vodah, spopadamo se s številnimi tveganji, vključno s še enim velikim valom okužb,« je opozoril podpredsednik evropske komisijeEvropski komisar za gospodarstvoje pozval čimprejšnjemu sprejetju svežnja za okrevanje. Tako naj bi med drugim blažili razlike v hitrosti okrevanja med državami članicami. V evropski komisiji sicer ocenjujejo, da prvi podatki za maj in junij nakazujejo, da bi »najhuje že utegnilo biti za nami«.Glede Slovenije analitiki evropske komisije ugotavljajo, da je pandemija covid-19 končala večletno zdravo rast. Tako kot drugod so gospodarstvo močno prizadeli zajezitveni ukrepi in kolaps mednarodne trgovine.Navajajo, da so bili sprejeti obsežni podporni ukrepi za omejevanje škode za podjetja in zaposlene, kot so shema za skrajšani delovni čas ali plačevanje socialnih prispevkov. Omenjajo moratorij na dolgove in uvedbo turističnih bonov.Slovensko gospodarstvo se je v prvem četrtletju se je v primerjavi z zadnjim lanskim skrčilo za 4,5 odstotka. V drugem četrtletju pričakujejo še bolj strm padec. Zviševanje brezposelnosti ocenjujejo kot zmerno, kar pripisujejo podpornim ukrepom.Po oceni Bruslju je Slovenija naredila znatne korake naprej pri odpiranju, z odpravljanjem zajezitvenih ukrepov in seznami držav za varna potovanje brez karantene. Registrirana nezaposlenost se je junija stabilizirala in vzdušje potrošnikov je boljše že od maja.V drugi polovici leta pričakujejo hitro rast potrošnje in okrevanja, saj so gospodinjstva obdržala prihodke. Na drugi strani opozarjajo, da bo v času negotovosti ostala zadržanost pri naložbahMed evrskimi državami bodo letos najbolj prizadete Italija (-11,2), Španija (-10,9) in Francija (-10,6). med nečlanicami evra so najhujši časi pred Hrvaško, ki bo po bruseljski projekciji doživele 10,8 odstotni padec.