Bruselj obrača pogled stran

Vodilni evropski politiki so se glede posega v Venezueli spet raje ognili kritiziranju Donalda Trumpa in ameriškega spodkopavanja mednarodnega reda. Z opaznimi težavami pri iskanju pravih besed so na bruseljskem vrhu EU kritike uporabili kvečjemu skoraj neopazno, med vrsticami.

Tudi voditelji najpomembnejših držav so bili pazljivi. Nemški kancler Friedrich Merz je pravno kvalifikacijo ameriške intervencije označil za kompleksno. Zanjo da si bodo vzeli čas. Dodal je, da morajo med državami veljati načela mednarodnega prava. Italijanska premierka Giorgia Meloni je obrambno posredovanje proti hibridnim napadom označila za legitimno.