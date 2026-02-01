Bruselj omahuje glede pogovorov s Putinom

Čeprav vojna v Ukrajini neposredno vpliva na varnost Evrope, je EU v pogovorih, ki naj bi pripeljali do miru, le opazovalka ali v najboljšem primeru stranska igralka. V pogajanja, ki potekajo med Rusijo, Ukrajino in ZDA, najpomembnejše evropske države sploh niso vključene.

Predvsem ob domnevnem napredku v mirovnih pogovorih je bilo v EU slišati več pozivov k neposrednim pogovorom z Moskvo.Presenečenje ni bilo, da zunanjepolitična predstavnica EU, nekdanja estonska premierka Kaja Kallas, ki ima trda stališča do Rusije, temu ni naklonjena.