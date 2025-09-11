Bruselj piše sankcije za Izrael s tresočo roko

V nadaljevanju preberite:

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je v govoru o stanju v Uniji presenetila z ostrejšimi kritikami Izraela in napovedala več predlogov za sankcije, toda ni gotovo, kaj bo na koncu sprejeto in izpeljano v praksi. Zaradi neenotnosti in prešibkega diplomatskega vzvoda za vpliv na dogajanje EU doslej ni imela večje vloge v prizadevanjih za konec vojne v Gazi.

Pri ukrepih, ki zadevajo odločanje držav članic v svetu EU, je negotovo, ali bo podpora zadostna. Poleti, denimo, ni uspel predlog evropske komisije, da bi Izrael delno izključili iz raziskovalnega programa Obzorje. Lažje bi bilo ukrepati proti nasilnim skrajnim naseljencem na Zahodnem bregu. Unija je sankcije proti njim že sprejela.

Evropski parlament je v resoluciji obsodil izraelsko humanitarno blokado, ki povzroča lakoto v Gazi. Pravica do samoobrambe ne opravičuje neselektivnih vojaških akcij, države članice pa bi morale razmisliti o priznanju palestinske države, še šišejo parlamentarci, Štirje evropski poslanci iz vrst SDS so glasovali proti resoluciji, ostalih pet iz Slovenije pa za.