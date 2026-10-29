Bruselj ponuja novo priložnost Srbiji. Jo bo izkoristila?

Zagotovitev okvira za neodvisnost elektronskih medijev, izboljšanje volilnih pogojev, krepitev vladavine prava in boj proti korupciji bodo prvi preizkus prihodnje srbske vlade na evropski poti. Po letih zastoja bi konkretni premiki odprli pot do napredka. Bruselj pričakuje od Beograda, da se bo znebil prakse iz časa Aleksandra Vučića in začel verodostojno izvajanje obljub.

Srbija že skoraj pet let ni odprla novega pogajalskega poglavja. Viri jasno poudarjajo, da razlog za to ni bila, denimo, neusklajenost s politiko EU do Rusije, temveč demokratično nazadovanje in neizpolnjevanje evropskih standardov. Po ocenah virov bi novi vladi odprtje novih poglavij lahko uspelo, če bi naredila nekaj manjših korakov.