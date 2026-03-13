  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Bruselj zahteva inšpekcijo naftovoda Družba po madžarskem vetu

    Kijev trdi, da je bil naftovod poškodovan med ruskim napadom z brezpilotnim letalom 27. januarja, Madžarska pa Ukrajino obtožuje sabotaže.
    Intenzivni pogovori se dogajajo že več tednov. Na sliki predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. FOTO: Yves Herman/Reuters
    Intenzivni pogovori se dogajajo že več tednov. Na sliki predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. FOTO: Yves Herman/Reuters
    A. H.
    13. 3. 2026 | 08:26
    13. 3. 2026 | 09:01
    2:21
    Potem ko je Madžarska ustavila 90 milijard evrov posojila Ukrajini, je evropska komisija uradno predlagala inšpekcijski pregled, da bi preverila škodo na naftovodu Družba. To je v skladu s ključno zahtevo Madžarske, ki ima pravico do veta na posojilo, poroča portal Euronews.

    Prenovljena rafinerija Reka bo oskrbovala tudi Slovenijo

    Kijev na uradno zahtevo komisije, izdano v četrtek, še ni odgovoril. »Glede tega vprašanja smo v intenzivnih pogovorih in stikih z Ukrajino, tako kot že več tednov,« je povedal tiskovni predstavnik komisije.

    Bruselj za financiranje Ukrajine z 90 milijardami evrov

    S takim primerom se komisija sooča prvič, navaja Euronews. Tovrstnega pregleda še nikoli niso izvedli, prav tako ne obstaja pravni precedens v sporu med Madžarsko, ki Ukrajino obtožuje sabotaže, in Kijevom, ki krivi Rusijo.

    Strateška točka

    Slovaška in Madžarska se že dva tedna zavzemata za raziskavo naftovoda, ki poteka skozi Ukrajino in prevaža rusko nafto. Obe državi trdita, da je bil plinovod blokiran iz »političnih razlogov«.

    V sredo je v Ukrajino vstopila štiričlanska delegacija iz Budimpešte, da bi obiskala naftovod Družba. Kijev je delegacijo, ki ni bila usklajena z evropsko komisijo, obravnaval kot »turistično« in ji zavrnil dostop do lokacije. Zelenski je v sredo dejal, da »ne ve, kaj Madžari počnejo v Ukrajini«.

    Madžarska zasegla ukrajinska vozila z okoli 70 milijoni in zlatimi palicami

    Po pritisku Bruslja za popravilo naftovoda je Volodimir Zelenski napovedal, da želi določiti datum za »morebitno ponovno odprtje« dobav nafte. Časovni okvir za zdaj še ni potrjen. Zelenski je opozoril, da na lokaciji obstaja nevarnost ruskih napadov, saj energetska infrastruktura velja za strateško točko, kar povečuje tveganje za vse, ki želijo tja dostopati in naftovod popraviti.

    UkrajinaRusija-Ukrajinavojna v UkrajiniVolodimir ZelenskiEvropska komisijaMadžarskaKijevenergetikanaftaViktor OrbanBruseljEU

