Bruselj zahteva inšpekcijo naftovoda Družba po madžarskem vetu

Potem ko je Madžarska ustavila 90 milijard evrov posojila Ukrajini, je evropska komisija uradno predlagala inšpekcijski pregled, da bi preverila škodo na naftovodu Družba. To je v skladu s ključno zahtevo Madžarske, ki ima pravico do veta na posojilo, poroča portal Euronews.

Kijev na uradno zahtevo komisije, izdano v četrtek, še ni odgovoril. »Glede tega vprašanja smo v intenzivnih pogovorih in stikih z Ukrajino, tako kot že več tednov,« je povedal tiskovni predstavnik komisije.

S takim primerom se komisija sooča prvič, navaja Euronews. Tovrstnega pregleda še nikoli niso izvedli, prav tako ne obstaja pravni precedens v sporu med Madžarsko, ki Ukrajino obtožuje sabotaže, in Kijevom, ki krivi Rusijo.

Strateška točka

Slovaška in Madžarska se že dva tedna zavzemata za raziskavo naftovoda, ki poteka skozi Ukrajino in prevaža rusko nafto. Obe državi trdita, da je bil plinovod blokiran iz »političnih razlogov«.

V sredo je v Ukrajino vstopila štiričlanska delegacija iz Budimpešte, da bi obiskala naftovod Družba. Kijev je delegacijo, ki ni bila usklajena z evropsko komisijo, obravnaval kot »turistično« in ji zavrnil dostop do lokacije. Zelenski je v sredo dejal, da »ne ve, kaj Madžari počnejo v Ukrajini«.

Po pritisku Bruslja za popravilo naftovoda je Volodimir Zelenski napovedal, da želi določiti datum za »morebitno ponovno odprtje« dobav nafte. Časovni okvir za zdaj še ni potrjen. Zelenski je opozoril, da na lokaciji obstaja nevarnost ruskih napadov, saj energetska infrastruktura velja za strateško točko, kar povečuje tveganje za vse, ki želijo tja dostopati in naftovod popraviti.