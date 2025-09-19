Bruselj predlaga še en udarec Moskvi

V nadaljevanju preberite:

Prepoved uvoza utekočinjenega zemeljskega plina (UZP) 1. januarja 2027, znižanje cenovne kapice za rusko nafto s 60 na 47,6 dolarja, kaznovanje rafinerij, trgovcev z nafto in petrokemičnih podjetij v tretjih državah, tudi na Kitajskem. To je le nekaj ukrepov iz 19. svežnja sankcij proti Rusiji, ki ga je predlagala evropska komisija. Sankcije sprejema svet EU s soglasjem držav članic.

V evropski komisiji ocenjujejo, da sankcije EU izrazito negativno vplivajo na rusko gospodarstvo. »Obrestna mera je 17-odstotna, inflacija je vztrajno visoka, ruski dostop do financiranja in prihodki se stalno nižajo. Rusko vojno gospodarstvo prihaja do svojih meja,« je prepričana Ursula von der Leyen.

EU pripravlja tudi nove rešitve za financiranje ukrajinske obrambe z uporabo zamrznjenega ruskega državnega premoženja. Predviden je mehanizem, ki bi omogočil Ukrajini posojilo na podlagi ruskega premoženja. Samo premoženje – v EU je za okoli 200 milijard evrov sredstev ruske centralne banke – bi ostalo nedotaknjeno, tveganja bodo po napovedih Bruslja skupna.