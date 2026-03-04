Bruselj pri reševanju industrije stavi na »Made in EU«

Zahtevan evropski in nizkoogljični delež v izbranih strateških sektorjih, kot so avtomobili, čiste tehnologije, aluminij, jeklo in cement, je eden od ključnih delov zakona o pospeševanju industrije (IAA), ki so ga danes po številnih zapletih in zamudah predlagali v Bruslju.

Cilj tega akta je okrepiti povpraševanje po nizkoogljičnih tehnologijah in proizvodih, izdelanih v Evropi. Kot opozarjajo v evropski komisiji, želijo z aktom ustaviti in obrniti negativno gibanje v avtomobilski industriji v EU, ki bi lahko v prihodnjih petih do desetih letih izgubila 600.000 delovnih mest.