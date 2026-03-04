  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Bruselj pri reševanju industrije stavi na »Made in EU«

    Evropska komisija želi z nekoliko razvodenelo industrijsko ofenzivo zagotoviti več domače proizvodnje v strateških panogah.
    Nemška industrija je v zadnjih letih močno na udaru, kar občutimo tudi v Sloveniji. FOTO: Daniel Roland/AFP
    Galerija
    Nemška industrija je v zadnjih letih močno na udaru, kar občutimo tudi v Sloveniji. FOTO: Daniel Roland/AFP
    Peter Žerjavič
    4. 3. 2026 | 13:07
    4. 3. 2026 | 14:03
    4:21
    A+A-

    Zahtevan evropski in nizkoogljični delež v izbranih strateških sektorjih, kot so avtomobili, čiste tehnologije, aluminij, jeklo in cement, je eden od ključnih delov zakona o pospeševanju industrije (IAA), ki so ga danes po številnih zapletih in zamudah predlagali v Bruslju.

    Cilj tega akta je okrepiti povpraševanje po nizkoogljičnih tehnologijah in proizvodih, izdelanih v Evropi. Kot opozarjajo v evropski komisiji, želijo z aktom ustaviti in obrniti negativno gibanje v avtomobilski industriji v EU, ki bi lahko v prihodnjih petih do desetih letih izgubila 600.000 delovnih mest.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Trgovina

    Ameriški kaos vznemirja Evropo: Dogovor je dogovor

    V Bruslju pričakujejo, da bodo v Washingtonu spoštovali dogovorjeno in ne bodo zvišali carin.
    Peter Žerjavič 22. 2. 2026 | 19:23
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Pismo iz Bruslja

    Evropski denar 2.0

    Odvisnost na področju plačilnih omrežij se lahko v vse bolj zapletenih geopolitičnih okoliščinah v času Donalda Trumpa pokaže kot velika ranljivost Evrope.
    Peter Žerjavič 22. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Pred vrhom EU

    Kupuj evropsko deli Unijo, Von der Leynova proti majhnim ambicijam članic

    Na mizi voditeljev bodo dajanje prednosti domači industriji, Evropa več hitrosti in skupno zadolževanje za strateške projekte.
    Peter Žerjavič 11. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Smeri razvoja

    Mario Draghi: Evropa mora iz konfederacije v federacijo

    Obujene so bile razprave o oblikovanju federaliziranega jedra EU.
    Peter Žerjavič 4. 2. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Schlierenzauer že dolgo proučuje Domna, pri tem je opazil zanimivo podrobnost

    Domen Prevc z rekordnim poletom na Kulmu navdušil tudi tuje poznavalce tega športa. Slovenski šampion se je v zraku počutil kakor pilot in letalo hkrati.
    Miha Šimnovec 2. 3. 2026 | 18:47
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Čakajo na pomoč

    Slovenci v Dubaju v negotovosti, cena vozovnic za družino 13.000 evrov

    »Ni nam problem čakati, samo da vedo za nas,« je sporočila bralka iz Dubaja. Informacij je zelo malo, ne vedo, koga je pomoč države dosegla.
    3. 3. 2026 | 11:43
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

         V živo: V Teheranu prestavili pogrebno slovesnost Alija Hameneija

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    4. 3. 2026 | 06:08
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Napad na Iran

    Andrej Šter: Čudim se, da so agencije prodajale aranžmaje v te kraje

    Dolgoletni vodja konzularne službe pravi, da je skupna akcija EU trenutno nemogoča, tudi veliko bi tvegali, če bi ljudi zbrali za polet na določenem kraju.
    Saša Bojc 2. 3. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nacionalni dan branja         

    Čemu brati v oglušelem času?

    O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 13:45
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Vse več potnikov izbere vlak

    Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Debelost je bolezen. Začne se z razumevanjem, nadaljuje z zdravljenjem

    Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:29
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Polnjenje službenih vozil doma? Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

    Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
    3. 3. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več

    Več iz teme

    gospodarstvoindustrijaelektrični avtomobilikonkurenčnostČiste tehnologijeEvropska komisijaMario DraghiFrancijaNemčija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Novice
    Trg in posel

    Vlagatelji planili po delnicah Vzajemne (VIDEOKOMENTAR)

    Danes je na borzi začela kotirati delnica Vzajemne.
    Janez Tomažič 4. 3. 2026 | 13:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Združeni arabski emirati

    Slovenci v ZAE večinoma ne razmišljajo o evakuaciji

    Stanje je mirno, opaža podpredsednik društva Slovencev v ZAE Nick Lojevec. Predsednik Popotniškega združenja Igor Jurišič deli nasvete za samoevakuacijo.
    4. 3. 2026 | 13:42
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gospodarstvo

    Bruselj pri reševanju industrije stavi na »Made in EU«

    Evropska komisija želi z nekoliko razvodenelo industrijsko ofenzivo zagotoviti več domače proizvodnje v strateških panogah.
    Peter Žerjavič 4. 3. 2026 | 13:07
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    SDH

    Kriminalisti preiskujejo posle nekdanje DUTB

    Na SDH potrjujejo, da pri njih danes poteka kriminalistična preiskava.
    Maja Grgič 4. 3. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Ni zdržal več

    Victor Sanchez je imel vrh glave bolniščno oskrbo in preiskave

    Španski nogometni trener je na lastno pest končal bolnišno oskrbo in se vrnil v proces treningov. Po slabosti se počuti zdrav in je poln moči.
    4. 3. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gospodarstvo

    Bruselj pri reševanju industrije stavi na »Made in EU«

    Evropska komisija želi z nekoliko razvodenelo industrijsko ofenzivo zagotoviti več domače proizvodnje v strateških panogah.
    Peter Žerjavič 4. 3. 2026 | 13:07
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    SDH

    Kriminalisti preiskujejo posle nekdanje DUTB

    Na SDH potrjujejo, da pri njih danes poteka kriminalistična preiskava.
    Maja Grgič 4. 3. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Ni zdržal več

    Victor Sanchez je imel vrh glave bolniščno oskrbo in preiskave

    Španski nogometni trener je na lastno pest končal bolnišno oskrbo in se vrnil v proces treningov. Po slabosti se počuti zdrav in je poln moči.
    4. 3. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

    Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Verona Garden Resort v Tivtu – novo poglavje prestiža

    Kjer se arhitektura, narava in sodobna življenjska filozofija zlijejo v popolno ravnovesje.
    Promo Delo 28. 2. 2026 | 16:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Teniški komolec: napredno zdravljenje s fizioterapijo

    Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
    3. 3. 2026 | 08:40
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Vinarija Velimirović: več kot tri stoletja strasti, prelite v kozarec vina

    Na strmih pobočjih gore Garač, le petnajst kilometrov od Podgorice, vinska trta družine Velimirović že več kot tri stoletja tiho, a vztrajno pripoveduje svojo zgodbo.
    Promo Delo 28. 2. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Vojvodina - vaša avantura v sproščenem ritmu se začne tukaj

    Promo Delo 28. 2. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Špan – trgovec leta 2025

    Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
    Promo Delo 3. 3. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Biseri Inđije

    Inđija spada med najbolj razvite občine v Srbiji. Sprehodite se po območju za pešce, uživajte v meščanski arhitekturi s konca 19. stoletja v senci stoletnih lip in si obvezno oglejte nekatere izmed znamenitosti, ki jih priporočamo.
    Promo Delo 28. 2. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

    Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 15:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Huma Kotor Bay

    Sodobni ritem Sredozemlja

    Človeška izkušnja, ki resnično povezuje.
    Promo Delo 28. 2. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Casa Manor – nov naslov za razkošen oddih v srcu Boke

    Casa Manor in restavracija Mila vabita k vrnitvi k bistvu uživanja – v prostor, kjer se premišljen dizajn, diskretna zasebnost in globalni okusi zlijejo v harmonično, uravnoteženo doživetje.
    Promo Delo 28. 2. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Kultura, ki oblikuje turistično podobo Bele krajine

    Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
    Promo Delo 27. 2. 2026 | 14:30
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo