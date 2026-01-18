Bruselj razmišlja o bazuki za odvračanje Trumpa

V prejšnjih fazah Trumpove carinske vojne je bila EU pod pritiskom industrije in dela držav članic, predvsem Nemčije, pazljiva pri uvajanju povračilnih ukrepov. Tako sploh niso bili vpeljani v praksi, čeprav so že bili pripravljeni. Tokrat predvsem Francija poziva k prvi uporabi instrumenta za zaščito pred gospodarsko prisilo, ki jo izvajajo tretje države.

Instrument, za katerega se je že uveljavilo ime »bazuka«, vključuje številne možne protiukrepe, kot so omejitve izvoza, uvoza, naložb, storitev, bančništva, varstva intelektualne lastnine, sodelovanja v javnih naročilih ... Glede na položaj v EU bi bila na vrhu panog, ki bi bile lahko tarča ukrepov, ameriška digitalna industrija.