Bruselj s pravno gorjačo nad London

Bruselj – Evropska komisija je začela postopek proti Združenemu kraljestvu, češ da s predlogom zakona o notranjem trgu krši sporazum o izstopu.



Bruselj se sklicuje na 5. člen ločitvenega sporazuma, po katerem Unija in Združeno kraljestvo z vsem medsebojnim spoštovanjem in v dobri veri drug drugemu pomagata pri izvajanju nalog, ki izvirajo iz tega sporazuma.



Po besedah predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen je predlog zakona kršitev obveznosti ravnanja v dobri veri iz sporazuma o izstopu. Če bi bil zakon na Otoku sprejet, bi bil v popolnem nasprotju z irskim protokolom, ki je njegov del. Zato je evropska komisija poslala v London uradni opomin, ki je prvi del kršitvenega postopka. London ima mesec dni časa za odgovor.



Zakon o notranjem trgu bi Londonu dopustil, da bi na Severnem Irskem, s sklicevanjem na zagotavljanje integritete Združenega kraljestva, zagotavljal subvencije podjetjem in črtal zahtevane izvozne deklaracije za blago, ki mora čez morje v Veliko Britanijo.



To v evropski komisiji od začetka vidijo kot ravnanje, ki ni v dobri veri. Opozorili so, da je pogodbe treba spoštovati (pacta sunt servanda). Kot rok, do katerega bi se moral London odpovedati spornim določbam, so postavili konec septembra.



V ponedeljek sta se srečala sopredsedujoča skupnega odbora za nadzor izvajanja ločitvenega sporazuma EU in Združenega kraljestva, podpredsednik evropske komisije Maroš Šefčovič in britanski minister Michael Gove. Napredka ni bilo. V Bruslju ta teden sicer poteka deveti krog pogajanj o prihodnjih odnosih.