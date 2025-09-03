Bruselj s širjenjem trgovine kljubuje Trumpu

V nadaljevanju preberite:

Evropska komisija pod vodstvom Ursule von der Leyen se je kljub kritikam iz nekaj držav na čelu s Francijo, kmetov in nevladnih organizacij odločila za nadaljevanje postopkov za sprejetje prelomnega trgovinskega sporazuma z blokom južnoameriških držav, poimenovanim Mercosur. Poleg tega je predložila potrditev novega trgovinskega sporazuma z Mehiko.

V Bruslju opozarjajo, da sporazum vključuje varovalke, ki bi se sprožile, če bi se zgodila škodljiva rast uvoza občutljivih izdelkov iz Mercosurja. Zagovorniki trgovinskih sporazumov opozarjajo, da ima evropsko gospodarstvo velike interese za poglobitev sodelovanja s partnerji.

ntenzivna trgovinska prizadevanja potekajo v kontekstu Trumpove politike, pa tudi zmanjševanja odvisnosti od Kitajske. EU je povečala pogostost trgovinskih pogovorov še z Indijo, Indonezijo, Združenimi arabskimi emirati … V evropskem parlamentu, zlasti v levem delu, je veliko nezadovoljstva s trgovinsko »kupčijo« Ursule von der Leyen s Trumpom.