Bruselj se je odzval z zapoznelim refleksom

Tudi notranja nesoglasja so pripomogla, da EU v dveh letih vojne v Gazi, ki je sledila Hamasovemu napadu na Izrael, ni postala akter, ki bi lahko opazno vplival na dogajanje na Bližnjem vzhodu. Tako je bil Bruselj, tudi glede zadnjega mirovnega predloga, povsem v senci ZDA.

Kako zapleten je položaj, kaže takojšnje distanciranje evropske komisije od ocene svoje podpredsednice, španske socialistke Terese Ribere, ki je Izraelu očitala genocid v Gazi. Novo dinamiko v EU pa sprožajo premiki v javnem mnenju – tudi v Nemčiji –, ki vse bolj pritiska na vlade držav članic, naj končno začnejo ostreje ukrepati proti Izraelu.