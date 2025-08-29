Bruselj se ne vdaja iluzijam o Putinovih namerah

V nadaljevanju preberite:

Zadnji napadi na Ukrajino, v katerih je bilo poškodovano tudi predstavništvo EU v Kijevu, so še okrepili pozive k strožjim sankcijam proti Rusiji. Vse več je predlogov, da bi bolj učinkovito, predvsem za obnovo in drugo podporo, uporabili okoli 210 milijard evrov ruskega državnega premoženja, ki je v Uniji zamrznjeno.

Tudi v bruseljskih diplomatskih krogih ugotavljajo, da dvostranskega srečanja Volodimirja Zelenskega in Vladimirja Putina, ki bi ga lahko razširili na tristransko z Donaldom Trumpom, še ne bo kmalu. »Napadi kažejo, da se Putin posmehuje vsem mirovnim prizadevanjem,« je v Københavnu zatrdila visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas.

EU si želi še povečati pritisk na Rusijo. »Kar v resnici razumejo, je pritisk,« je ocenila Estonka Kaja Kallas. V pripravi je že 19. sveženj sankcij. Dodatni ukrepi naj bi bili usmerjeni proti ruskemu energetskemu sektorju in dostopu Moskve do finančnih storitev po svetu. Poleg tega v Bruslju razmišljajo o sankcijah proti tretjim državam, ki imajo koristi od ruske vojne proti Ukrajini.