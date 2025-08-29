  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Bruselj se ne vdaja iluzijam o Putinovih namerah

    EU si želi povečati pritisk na Moskvo s sankcijami in se pripraviti na zagotavljanje varnostnih jamstev Ukrajini.
    Visoka predstavnica EU za zunanjo politiko Kaja Kallas in danski obrambni minister Troels Lund Poulsen med novinarsko konferenco po današnjem neformalnem zasedanju. FOTO: Liselotte Sabroe/AFP
    Peter Žerjavič
    29. 8. 2025 | 18:55
    Zadnji napadi na Ukrajino, v katerih je bilo poškodovano tudi predstavništvo EU v Kijevu, so še okrepili pozive k strožjim sankcijam proti Rusiji. Vse več je predlogov, da bi bolj učinkovito, predvsem za obnovo in drugo podporo, uporabili okoli 210 milijard evrov ruskega državnega premoženja, ki je v Uniji zamrznjeno.

    Tudi v bruseljskih diplomatskih krogih ugotavljajo, da dvostranskega srečanja Volodimirja Zelenskega in Vladimirja Putina, ki bi ga lahko razširili na tristransko z Donaldom Trumpom, še ne bo kmalu. »Napadi kažejo, da se Putin posmehuje vsem mirovnim prizadevanjem,« je v Københavnu zatrdila visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas.

    EU si želi še povečati pritisk na Rusijo. »Kar v resnici razumejo, je pritisk,« je ocenila Estonka Kaja Kallas. V pripravi je že 19. sveženj sankcij. Dodatni ukrepi naj bi bili usmerjeni proti ruskemu energetskemu sektorju in dostopu Moskve do finančnih storitev po svetu. Poleg tega v Bruslju razmišljajo o sankcijah proti tretjim državam, ki imajo koristi od ruske vojne proti Ukrajini.

    Mirovna prizadevanjaUkrajinaRusijaEvropska unijasankcijeKaja KallasDonald TrumpViktor Orban

