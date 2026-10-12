Bruselj stavi na dialog z Donaldom Trumpom

Evropska unija se je na ameriške sankcije proti mednarodnemu kazenskemu sodišču (ICC) odzvala zadržano in ni napovedala ukrepov. Evropska komisija že prej, po prvih sankcijah proti sodnikom in tožilcem s tega sodišča, ni hotela aktivirati statuta o blokiranju, ki je namenjen zaščiti podjetij in državljanov pred učinki sankcij tretjih držav.

Tudi vodja diplomacije Tone Kajzer je poudaril pomen dialoga z Washingtonom. Slovenija podpira vladavino prava ter neodvisnost in nepristranskost pravosodnih institucij, vključno z institucijami mednarodnega kazenskega pravosodja. Slovenija je konec tedna podprla skupno izjavo EU, v kateri so napade na ICC razglasili za nesprejemljive.