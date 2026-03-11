Bruselj stavi na jedrske in obnovljive vire

Zvišanje cen nafte in plina po začetku ameriško-izraelskih napadov na Iran je velika preizkušnja za obrambo Evropske unije pred energetskimi krizami, vzpostavljeno po začetku ruskega napada na Ukrajino februarja leta 2022. Glavni cilj je omejiti negativne učinke na gospodinjstva in podjetja.
Ursula von der Leyen je jasno nasprotovala opuščanju uvoza ruskih fosilnih goriv, ki poteka od leta 2022. »To bi bila strateška napaka. Postali bi bolj odvisni, bolj ranljivi in šibkejši,« je dejala. Tudi zato v Bruslju z nejevoljo spremljajo napovedi Donalda Trumpa o rahljanju sankcij proti ruskemu izvozu nafte.
