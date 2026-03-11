Bruselj stavi na jedrske in obnovljive vire

Zvišanje cen nafte in plina po začetku ameriško-izraelskih napadov na Iran je velika preizkušnja za obrambo Evropske unije pred energetskimi krizami, vzpostav­ljeno po začetku ruskega napada na Ukrajino februarja leta 2022. Glavni cilj je omejiti negativne učinke na gospodinjstva in ­podjetja.

Ursula von der ­Leyen je jasno nasprotovala opuščanju uvoza ruskih fosilnih goriv, ki ­poteka od leta 2022. »To bi bila strateška ­napaka. Postali bi bolj odvisni, bolj ranljivi in šibkejši,« je dejala. Tudi zato v Bruslju z nejevoljo spremljajo napovedi ­Donalda Trumpa o rahljanju sankcij ­proti ruskemu izvozu nafte.