Bruselj svari pred paniko in dezinformacijami

Bruselj – Evropski komisar za krizno upravljanjeje glede širjenja koronavirusa pozval k okrepitvi odziva EU. Zadnji dogodki v Italiji so po njegovih besedah pokazali, da je bil prejšnji poziv evropske komisije državam članicam k okrepitvi ukrepov za pripravljenost utemeljen.Bitka proti virusu je v komisarjevih očeh globalni izziv, ki zahteva sodelovanje celotne mednarodne skupnosti. Poleg tega zahteva koordinacijo vseh sektorjev znotraj držav članic. Odziv Italije je pohvalil kot hiter in profesionalen.Prva prednostna naloga je zadrževanje širitve virusa. EU je sicer zbrala 232 milijonov evrov za pomoč v globalni bitki proti koronavirusu. To med drugim vključuje sto milijonov evrov za financiranje raziskav cepiv.Lenarčič je ocenil, da bi bila politizacija razmer obžalovanja vredna. Glede ukrepov, kot je uvedba nadzora na mejah, je povedal, da morajo temeljiti na verodostojnih analizah tveganj in na znanstvenih dokazih, morajo biti sorazmerni in sprejeti v koordinaciji. »Delovati moramo kot Unija, in ne posamezno,« je ocenil.Tudi države članice, ki bi se hotele odločiti za uvedbo nadzora na schengenskih mejah, morajo upoštevati vse pogoje.Po besedah evropske komisarke»virusi ne poznajo meje«. Pojasnila je, da Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) nima novih priporočil glede potovanj.Dogodki v Italiji so po njenih besedah dokaz, »kako hitro se lahko spremeni položaj«. Opozorila je, da je položaj resen, a ne smemo se prepustiti paniki ali dezinformacijam. Danes bo položaj obravnaval odbor EU za zdravstveno varnost.V Bruslju sicer čakajo na novo oceno tveganj evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Po sinočnji oceni tega centra so tveganja za Evropejce glede okužbe s Covid-19 nizka do zmerna. Kljub temu ocenjujejo, da je tveganje pojava grozdov primerov, podobnih tistim v Italiji, zmerno do veliko.Center in WHO bosta jutri opravila misijo v Italiji.