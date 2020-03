Bruselj svari pred praznimi policami

Bruselj – Predsednica evropske komisija Ursula von der Leyen je opozorila, da bi stroge omejitve in zapiranje meja znotraj EU lahko pripeljale do praznih polic v trgovinah.



Z zapiranjem meja med državami članicami EU so številni avtobusi in tovornjaki obtičali na mejah. Brez takojšnega ukrepanja bodo po oceni von der Leynove trgovine imele težave pri oskrbi svojih skladišč z določenimi izdelki. V njenih očeh je ključno, da bi ne glede na skrb za zdravje in z njim povezanim nadzorom na mejam zagotovili, da notranji trg EU deluje in da blago lahko gre čez njih.



Tako v Bruslju pripravljajo skupne smernice za nadzore na meji. V zadnjih dneh so članice druge za drugo začele vpeljevati različne omejitve za pretok ljudi čez meje.

Tri fronte

Evropska komisija se je odločila za intenzivno delovanje v bitki s krizo, povezano z izbruhom koronavirusa. Tako naj bi jutri za države članice opravili skupno naročilo testov za koronovirus in respiratorje. Kot je pojasnila Ursula von der Leyen, delujejo na treh frontah.



Prva so pogovori s proizvajalci. Druga je omejitev izvoza opreme izven EU. Mogoč bo le z odobritvijo držav članic. Tretja fronta

je delitev opreme znotraj Unije.



»Danes jo potrebuje Italija, v prihodnjih tednih jo bodo druge države,« je pojasnila. Posebne omejitve sta sicer sprejeli Francija in Nemčija, a sta jih, ob pritisku evropske komije, ublažili. Nemčiji je pripravljena na izvoz, če so zagotovljene njene vitalne potrebe.

586 milijonov za Slovenijo

Jutri bodo o obsežnem kriznem svežnju razpravljali finančni ministri območja z evrom, tudi Andrej Šircelj iz Slovenije. Zasedanje bo potekalo z videokonfereco. Vodja skupine, portugalski finančni minister Mário Centeno, je sicer opozoril, da so glavni ukrepi v pristojnosti držav članic, a napovedal je sprejetje obsežnega in usklajenega gospodarskega odgovora EU na zdravstveno krizo.



Evropska komisija je zasnovala pobudo za investicijski odziv na koronavirus. Z uporabo virov iz proračuna EU naj bi zagotovili za 37,3 milijarde evrov naložb za blažitev posledic. V okviru projekcije delitve naložb med članicami je za Slovenijo predvidenih 586 milijonov.