Bruselj: Umik ZDA iz temeljne podnebne pogodbe »obžalovanja vredna« odločitev

Evropska unija je izrazila obžalovanje nad napovedjo ZDA, da se umikajo iz okvirne konvencije ZN o podnebnih spremembah (UNFCCC), temeljne podnebne pogodbe v okviru Združenih narodov. Evropski komisar za podnebje Wopke Hoekstra je v odzivu dejal, da bo stara celina še naprej sodelovala z drugimi državami pri spopadanju z globalnim segrevanjem.

Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo napovedal, da se bodo Združene države umaknile iz UNFCCC in še več deset svetovnih organizacij in pogodb. Te po pojasnilih iz Bele hiše spodbujajo »radikalne podnebne politike, globalno upravljanje in ideološke programe, ki so v nasprotju z ameriško suverenostjo in gospodarsko močjo« in »dajejo prednost globalističnim agendam pred ameriškimi interesi«.

Evropski komisar za podnebje Wopke Hoekstra: »Nedvoumno bomo še naprej podpirali mednarodne podnebne raziskave kot temelj našega razumevanja in delovanja.« FOTO: Nadja Wohlleben/Reuters

ZDA že izstopile iz pariškega podnebnega sporazuma

Odločitev največjega svetovnega gospodarstva in drugega največjega onesnaževalca, da se umakne [iz UNFCCC], je obžalovanja vredna in nesrečna,« je komisar Hoekstra zapisal v objavi na linkedinu. »Nedvoumno bomo še naprej podpirali mednarodne podnebne raziskave kot temelj našega razumevanja in delovanja. Prav tako bomo nadaljevali delo na področju mednarodnega podnebnega sodelovanja.«

Leta 1992 sprejeta UNFCCC po poročanju AFP velja za globalni dogovor držav o sodelovanju pri zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov, ki segrevajo planet, ter pri prilagajanju na posledice podnebnih sprememb. Trump je po vrnitvi na položaj že izstopil iz prelomnega pariškega podnebnega sporazuma, tako kot je to storil v svojem prvem mandatu med letoma 2017 in 2021; to potezo je pozneje razveljavil njegov naslednik, demokratski predsednik Joe Biden.