Bruselj v Moskvi vidi duha Jalte

Tako v Bruslju kot v najmočnejših državah EU na čelu s Francijo in Nemčijo pozdravljajo prizadevanja Donalda Trumpa za končanje vojne, a na drugi strani menijo, da Vladimir Putin še ne kaže pripravljenosti na premirje in prava pogajanja o miru.»Takojšnja in brezpogojna prekinitev ognja mora biti prvi korak h končanju vojne,« je po videozasedanju zunanjih ministrov EU dejala Kaja Kallas.

Visoka zunanjepolitična predstavnica Unije je opozorila, da »Rusija svojega vojaškega stroja ne zmanjšuje, temveč ga še povečuje«. Zgolj pod pritiskom bo Kremelj privolil v pogajanja. Estonka je prepričana, da sankcije delujejo in da je ruska poletna ofenziva spodletela. »Rusija izgublja denar in vojake,« je prepričana.