Bruselj vztraja, da čas ni na Putinovi strani

Tri vodilne evropske države, Francija, Nemčija in Združeno kraljestvo (skupina E3), so skupaj z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim začele nov krog prizadevanj za mirovna pogajanja. Proces, ki ga je vodil Donald Trump, je namreč zašel v slepo ulico.

Zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je na neuradnem zasedanju obrambnih ministrov EU na Cipru opozorila, da Moskve ne bi smeli prositi za pogovore. »Moramo pokazati strateško potrpežljivost, da Rusijo resnično potisnemo v položaj, v katerem bi bila pripravljena na resna pogajanja,« je zatrdila Estonka.