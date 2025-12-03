Bruselj za financiranje Ukrajine z 90 milijardami evrov

Evropska komisija je uradno predlagala dve rešitvi financiranja Ukrajine za obdobje 2026–2027. To sta posojilo EU in reparacijsko posojilo, pri katerem bi uporabili zadržana ruska sredstva.

Predlagani zakonodajni sveženj je po navedbah Bruslja zasnovan tako, da se na prožen in učinkovit način odziva na spreminjajoče se finančne potrebe Ukrajine. Posojilo EU, ki bi zahtevalo zapleten postopek sprejemanja, bi bilo zavarovano z evropskim proračunom.

Reparacijskemu posojilu, ki bi ga Ukrajina vrnila, če bi Rusija plačala za povzročeno vojno škodo, je doslej nasprotovala Belgija, ki opozarja na številna tveganja. V evropski komisiji pojasnjujejo, da so v predlogu upoštevali njene argumente. Na računih bruseljskega podjetja Euroclear je bilo ob začetku invazije in sprejetju sankcij zadržanih 185 milijard evrov ruskih sredstev.

IMF ocenjuje, da Ukrajina za prihodnji dve leti potrebuje 130 milijard evrov podpore. Po predlogu bi EU zagotovila dve tretjini potreb Ukrajini za dve leti, 90 milijard evrov bi pokrila EU. Preostalo bi zagotovili mednarodni partnerji. Del zadržanih ruskih sredstev je tudi v državah G7 zunaj EU.

Mehanizem solidarnosti

Predlog predvideva zaščitne ukrepe za države članice in finančne institucije pred morebitnimi povračilnimi ukrepi Rusije ter nezakonitimi razlastitvami zunaj Rusije, zlasti v Rusiji prijaznih jurisdikcijah. Za kritje morebitnega preostalega tveganja sveženj vključuje mehanizem solidarnosti, podprt z dvostranskimi nacionalnimi jamstvi ali proračunom EU.

V Bruslju pojasnjujejo, da so predlogi v celoti skladni z evropskim in mednarodnim pravom, hkrati pa ohranjajo celovitost finančnega trga EU in status evra kot svetovne valute.

S predlogi naj bi tudi povečali stroške ruske agresije.

»Z današnjimi predlogi bomo Ukrajini zagotovili sredstva za obrambo in nadaljevanje mirovnih pogajanj s pozicije moči,« je zatrdila predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. S predlogi naj bi tudi povečali stroške ruske agresije. »To bi moralo biti dodatna spodbuda Rusiji, da sede za pogajalsko mizo,« je dodala.