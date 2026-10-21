Bruselj zaostruje pritisk na Booking.com

Evropska unija je sporočila, da se je na podlagi predhodne preiskave in analize poročil o oceni tveganj, ki jih je spletna platforma Booking.com predložila letos, odločila za preiskavo goljufij na platformi, poroča Reuters.

Evropska komisarka za tehnološko področje Henna Virkkunen se je odzvala, da morajo Evropejci imeti možnost brezskrbno rezervirati svoje počitnice, vodilna platforma za rezervacije v Evropi pa mora svoje obveznosti do uporabnikov jemati zelo resno.

Preiskava se bo osredotočala na lažne oglase, ki navajajo neobstoječe nepremičnine, goljufije z lažnim predstavljanjem in ponudbe nastanitev, ki niso skladne s predpisi. Hkrati pa bodo preverili tudi kraje spletnih gesel in osebnih podatkov.

Predvsem pa jih zanima, katere ukrepe aplikacija Booking.com sprejema za preprečevanje spletnih prevar.

S platforme so sporočili, da sodelujejo s komisijo EU in da jim je varnost osebnih podatkov zelo pomembna. Pravijo še, da se bodo še naprej borili proti kibernetski kriminaliteti in spletnim goljufijam.