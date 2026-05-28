Bruselj želi postaviti Moskvi jasne zahteve

Bolj kot o posredniku v pogovorih z Rusijo o koncu vojne v Ukrajini bi Evropska unija morala razpravljati o svojih glavnih interesih. Takšno je bilo glavno sporočilo z neuradnega zasedanja vodij diplomacij držav članic, tako imenovanega gymnicha, v ciprskem Limasolu.

V Uniji prevladuje prepričanje, da bi se morali najprej lotiti strategije in oblikovanja zahtev. Kaja Kallas je že februarja pripravila dokument za razpravo, v katerem je zahtevana brezpogojna prekinitev ognja kot prvi pogoj za mirovna pogajanja. Rusija bi morala ustaviti sabotaže, kibernetske napade in vpletanje v volitve v Evropi.