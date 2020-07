Bruseljska finančna bitka gre v podaljšek

Nizozemska zasilna zavora



Madžarska in pravna država

Janša podprl Orbána



Po poročanju Financial Timesa je Madžarska na vrhu dobila tudi podporo Slovenije pri nasprotovanju predlogu za povezovanje izplačil z delovanjem pravne države. Madžarska nasprotuje večinskemu odločanju o takšnih sankcijah, češ da bi morale bi vpeljane le s soglasjem.



BRUSELJ – Po dveh dneh pogovorov, v katerih še ni bilo preboja v odločanju o prihodnjem sedemletnem proračunu EU in načrtu za okrevanju, ki sta skupaj vredna več kot 1800 milijard evrov, se bo vrh danes opoldne nadaljeval.Voditelji držav članic so ga prekinili ponoči po večerji in danes naj bi na mizo dobili nov kompromisni predlog predsednika evropskega sveta. V bruseljskih pogajanjih je bilo nekaj napredka. Predvsem predstavniki varčnih držav, denimo avstrijski kancler, so zatrjevali, da se stvari premikajo v pravo smer . A Kurz je ponoči sporočil, da je danes pred voditelji še dolga pot.Tudi nizozemski premierje dosegel strožje pogoje za odobritev plačil iz načrta za okrevanje, v katerem bi lahko vsaka država članica lahko uporabila »zasilno zavoro«. Nezadovoljna članica bi lahko sprožila postopek preverjanja reformnih načrtov na ravni finančnih ministrov ali voditeljev držav članic.Prestroge omejitve so za glavno prejemnico Italijo nesprejemljive. Na drugi strani si skupaj s Španijo želita, da bi bil sveženj čim prej sprejet in da bi denar za okrevanje začel pritekati.Zatika se že pri samem obsegu načrta za okrevanje, predvsem deleža nepovratnih sredstev v njem. Včerajšnji Michelov kompromisni predlog je sicer predvidel njihovo znižanje s 500 na 450 milijard evrov, a v varčnih državah ga želijo še bolj znižati.Čedalje bolj kočljivo postaja pogojevanje izplačil z delovanjem pravne države.Madžarski premiertemu odločno nasprotuje in ima podporo Poljske. Obe državi sta v postopku po 7. členu, ker da kršita temeljne vrednote Unije. Varšava je v zadnjem času na sodišču EU izgubila več zadev, povezanih z ukrepi v pravosodju.Sprva je bilo predvideno, da bo vrh trajal le v petek in soboto. Odprto vprašanje so še popusti za bogate članice pri vplačilih v proračunu. Članice imajo še posebne nacionalne zahteve. Slovenija, denimo, želi čim bolj ublažiti padec izplačil za bolj razvito zahodno kohezijsko regijo.