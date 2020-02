Bruseljska fronta proti koronavirusu

BRUSELJ Zdravstveni ministri EU so na izrednem zasedanju glede širjenja koronavirusa pozvali države članice, naj sprejmejo nujne in ustrezne ukrepe za zaščito javnega zdravja. Posebna pozornost naj bi bila posvečena vsem oblikam mednarodnih potovanj.



Tako naj bi na vseh vstopnih točkah v EU sredstva za informiranje potnikov z večjim tveganjem za okužbo z virusom. Pripraviti bi morali načrte in zmogljivosti za ljudi, za katere se sumi, da so okuženi ali pa je njihova okužba že potrjena.



Za vse, ki prihajajo iz prizadetih območij, bi morali zagotoviti, da so po vstopu v Unijo izsledljivi. Če bi okoliščine dopuščale tak korak, bi potniki, ki so prišli ali potovali skozi prizadeta območja lahko bili vprašani, ali so bili v stiku osebami iz njih.



Za bolnišniško osebje, ki bodo obravnavali paciente, bi morali zagotoviti ustrezno zaščita.

Na razloga za preplah v Sloveniji

Slovenija bo po besedah zdravstvenega ministra Aleša Šabedra v Vuhan poslala 1,23 milijona zaščitnih maska. Poleg tega bo namenila 60.000 evrov Svetovni zdravstveni organizaciji za nujno človekoljubne pomoč.



Država da je sicer pripravljena za primere okužb, tudi z zmogljivosti »Potrebno je, da smo obveščeni, previdni in pripravljeni na morebiten izbruh vir, da sodelujemo z drugimi državami in da izvajamo vse preventivne ukrepe,« je povedal Šabeder. Tako potnikom, ki odhajajo, kot tudi ljudem na vstopnih točkah, zagotovijo nasvete.



Slovenski zdravstveni sistem je pripravljen na zdravljenje primerov. »Zagotavljamo tudi laboratorijsko diagnostiko v najkrajšem času,« je povedal minister. »Razloga za preplah za slovenske državljane v tem trenutku ni in je odveč,« je prepričan.

»Virus ne pozna meja«

Z vidika EU je ključno sodelovanje in usklajevanje držav članic. Evropska komisarka za zdravstvo Stela Kiriakides je opozorila, da izbruh koronavirusa še ne vpliva na razpoožljivost zdravil v EU. Jedro je Kitajska, kjer je 99 odstotkov primerov. »A virus ne pozna meja,« je opozorila. Zato naj bilo ključno usklajevanje med državami.



Po besedah evropskega komisarja za krizno upravljanje Janeza Lenarčiča je treba delovati na treh področjih: potrebah v EU, solidarnosti s Kitajsko in pomoči ranljivim državam z bolj šibkimi zdravstvenimi sistemi.