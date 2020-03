Bruseljska zelena luč za Skopje in Tirano  

Brez datuma

Ločena pot Albanije in Severne Makedonije?

Pogajanja v grozdih

Bruselj – V senci dramatičnega dogajanja, povezanega z odzivanjem na širjenje koronavirusa , je Evropski uniji le uspelo doseči soglasje o strateškem vprašanju – začetku pristopnih pogajanj z Albanijo in Severno Makedonijo. To so na današnji videokonferenci dosegli ministri za zadeve EU.Po objavi nove metodologije širitvenega procesa in novih pozitivnih ocenah evropske komisije je bila odločitev povsem pričakovana. Novo metodologijo je zahteval francoski predsednik Emmanuel Macron , ki je lani jeseni blokiral odločitev o začetku pogajanj. Glede Albanije, ki že tako velja za bolj pomanjkljivo pripravljeno, je imel na svoji strani še dve dvomljivki, Dansko in Nizozemsko.Severna Makedonija je v čakalnici že dolga leta, saj do prespanskega sporazuma leta 2018 dolgo ni bilo napredka v pogajanjih z Grčijo glede imena države, Hrvaško predsedstvo svetu EU je sicer želelo, da bi evropska komisija pripravila pogajalski okvir do junija. Po navedbah diplomatskih virov države članice glede tega niso bila enotne. Zato v besedilu ni naveden noben datum.Atene so na koncu še postavljale pogoje glede grške manjšine v Albaniji. Pogajalski okvir morajo že tako potrditi članice. Sledi sklic prve medvladne konference, ki je nekakšen uvod v prava pogajanja. Tako ostaja nejasno, kdaj bi se pogajanja v praksi sploh lahko začela.Kljub temu v hrvaškem predsedstvu poudarjajo, da je »deblokada« procesa velik dosežek v težkih časih, v katerih se je znašla EU. Napredek na področju širitve je ena od hrvaških prednostnih nalog med predsedovanjem. Za začetek maja je sicer predviden vrh EU in držav Zahodnega Balkana v Zagrebu, glede na razmere v Evropi pa ni gotovo, ali bo sploh lahko izveden.Za Albanijo veljajo strožji pogoji, predvsem glede organiziranega kriminala, korupcije, volilne zakonodaje. Lani je bilo precej razprav, da bi bilo treba evropsko pot Skopja in Tirane ločiti drugo od druge.Diplomatski viri pričakujejo, da se bo to že tako zgodilo v praksi »po naravni poti«, saj sta državi različno pripravljeni. Izpolnjevanje pogojev bi Tirani zagotovilo, da bo prej začela pogajanja.Pogajanja bodo skladno z novo metodologijo potekala v šest vsebinskih grozdih. Ključno vlogo bo imel grozd o temeljnih vprašanjih (pravna država, gospodarska merila, reforma javne uprave). Pred odprtjem drugih grozdov bo moral biti narejen zadosten napredek pri njem.Ključno naj bi bilo, da bi se pogajalski proces lažje ustavil ali pripeljal do ponovnega odprtja vsebinskih vprašanj, če napredek kandidatke ne bo zadosten ali če bo začela nazadovati.Ker ministri ne morejo sprejemati sklepov, bo odločitev sprejeta v pisnem postopku. Sprožen bo že danes. Začetek bodo na četrtkovi videokonferenci potrdili še voditelji držav članic.