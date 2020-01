Bruseljski blagoslov brexita

Bruselj – Evropski parlament bo danes ob 18. uri glasoval o sporazumu o izstopu Združenega kraljestva iz EU in se poslovil od 73 britanskih poslancev.



Dogodek ima sicer zgodovinske razsežnosti, a samo glasovanje bo bolj rutinsko opravilo. V Bruslju je že tako vse pripravljeno na izstop Združenega kraljestva po 47 letih članstva.



Predsedniki treh osrednjih institucij Ursula von der Leyen (evropska komisija), Charles Michel (evropski svet) in David Sassoli (evropski parlament) se bodo jutri srečali v hiši Jeana Monneta v Franciji in razpravljali o prihodnosti EU. V petek dopoldne bodo objavili skupno izjavo.



Glede brexita so najpomembnejše vprašanje prihodnji odnosi EU in Združenega kraljestva. Eden najtrših orehov bo ribištvo. Irski premier Leo Varadkar je že opozoril, da bi finančna industrija z Otoka lahko izgubila dostop do evropskih trgov, če ne bo dovolila ladjam iz EU loviti v britanskih vodah.



Z britanskim odhodom EU med drugim veliko izgublja na obrambnem področju, v gospodarstvu (16 odstotkov BDP) in proračunu. Odločanje o njem bo prva velika preizkušnja enotnosti EU.