Bruseljski milijoni za kolosalen odziv Slovenije

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen si bo med današnjim obiskom v Sloveniji lahko na lastne oči ogledala razdejanje, ki so ga za sabo pustile katastrofalne poplave konec tedna. Od sogovornikov, predsednika vlade Roberta Goloba, predstavnikov lokalnih oblasti in drugih, bo lahko neposredno slišala, kakšne so razmere na terenu. Med drugim bo tema pogovorov iskanje možnosti, kako bi EU lahko podprla prizadevanje za obnovo in preventivo.

Priprava konkretnih projektov za financiranje z denarjem EU bo zahtevala čas. ko v državo prihajajo bagri, mobilni mostovi in druga tehnika z ekipami. To je prvi krizni odziv. Naslednja faza bo izkoriščanje denarja, ki je na razpolago v različnih evropskih skladih. V evropski komisiji neuradno govorijo o »kolosalnem odzivu«, ki ga bosta morala organizirati slovenska vlada in državna administracija.