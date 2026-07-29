Bruslju ni veliko mar za nove Trumpove grožnje

V Bruslju z opazno ravnodušnostjo sprejemajo grožnje ameriškega predsednika Donalda Trumpa z uvedbo visokih carin kot povračilo za novo kazen, ki jo je Evropska unija naložila Googlu. Prepričani so, da so carinska vprašanja urejena z lanskim sporazumom, ki ga je Trump sklenil z Ursulo von der Leyen.

Za predsednika odbora evropskega parlamenta za mednarodno trgovino Bernda Langeja, ki je zagovornik manj popustljive politike do Trumpa, je samoumevno, da EU izvaja svojo digitalno zakonodajo. »Uveljavljanje evropskega prava ne sme nikoli biti odvisno od groženj iz Washingtona,« je sporočil nemški socialdemokrat.