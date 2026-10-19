Brutalni umor Iranke: sorodniki menili, da si je zaslužila smrt

Življenje 28-letne Marjam Jarmohamadi, matere dveh otrok, se je 5. oktobra končalo v nasilnem napadu na otoku Kešm na jugu Irana. Z noži sta jo napadla njen mož in brat. Napad je bil izjemno brutalen, ženska pa je kmalu zatem umrla v bolnišnici. Policija je oba aretirala, poroča portal DW News.

Po poročanju medijev se je pred bolnišnico zbralo približno 50 sorodnikov, ki so protestirali proti aretacijama. Menili so, da je bila smrt za Jarmohamadijevo »najmilejša kazen«, ki si jo je zaslužila. Kaj naj bi ji očitali, javno ni znano.

Okoliščine umora in brutalnost napada spominjajo na tako imenovane umore iz časti, pri katerih moški sorodniki ubijejo žensko, ker je s svojim ravnanjem domnevno omadeževala družinsko čast. Sklicevanje na družinsko čast je v takšnih primerih način opravičevanja nasilja, ne pa njegova upravičena podlaga.

Pojem časti in sprejemljivega vedenja pogosto določajo družinska pričakovanja ter družbene in kulturne norme. V nekaterih tradicionalno konservativnih okoljih lahko za kršitev teh norm velja že pogovor z moškim, ki ni sorodnik. Ženske, ki jim očitajo takšno vedenje, pogosto nimajo resnične možnosti, da bi se branile.

Rezvan Moghaddam, predstavnica kampanje za odpravo umorov iz časti, je za nemški medij DW povedala, da na območju, kjer je živela Jarmohamadijeva, očitno ni bilo aktivistov ali lokalne skupine, ki bi ji lahko pomagali. Mreže civilne družbe sicer v nekaterih primerih ogroženim ženskam omogočijo umik na varno.

Na položaj žensk je vplivalo tudi gibanje »Ženska, življenje, svoboda«, ki se je razvilo po protestih leta 2022, sproženih zaradi smrti Jine Mahse Amini v policijskem pridržanju. Številne ženske danes v javnosti ne nosijo več obveznega hidžaba in s tem odkrito nasprotujejo pravilom islamske republike. FOTO: Ozan Kose/AFP

K zaščiti žensk prispeva tudi pravni sistem, vendar iranska zakonodaja na podlagi nekaterih razlag šeriatskega prava ženskam ne priznava pravic na številnih področjih. Njihove odločitve o izobraževanju, zaposlitvi in potovanjih so lahko odvisne od soglasja očeta ali moža.

Tudi po umoru lahko moški sorodniki vplivajo na kazenski postopek. Iransko kazensko pravo pri umorih predvideva možnost povračilne kazni, ki lahko pomeni smrtno kazen, ali odpuščanja storilcu. Sorodniki žrtve lahko izbirajo med tema možnostma. Takšna ureditev je posebej problematična pri umorih iz časti, saj lahko nastane konflikt interesov, kadar je oseba, ki lahko vpliva na odločitev o kazni, hkrati povezana z domnevnim storilcem.

Nasilje v imenu družinske časti

Po študiji iranske policijske akademije iz leta 2020 so umori iz časti v nekaterih tradicionalno konservativnih pokrajinah na zahodu in jugu države predstavljali do 45 odstotkov vseh umorov. Posebna poročevalka Združenih narodov za človekove pravice v Iranu je marca 2025 poročala, da so moški v družinskem krogu leta 2024 umorili najmanj 179 žensk. Te primere so zabeležili kot femicide.

Umor Jarmohamadijeve je na družbenih omrežjih sprožil val žalosti in ogorčenja. Številne ženske so opozorile na nasilje v imenu časti, drugi komentatorji pa so krivdo pripisovali žrtvi, umor označevali za kazen zaradi domnevne nezvestobe ali poskušali upravičiti jezo moških.

Psihoanalitičarka Saba Alaleh opozarja, da družba moške pogosto vzgaja v prepričanju, da morajo nadzorovati vedenje in odločitve žensk. Ko takšna prepričanja podpirajo družbeno odobravanje in molk okolice, se nasilje normalizira. Tveganje dodatno povečujejo gospodarska odvisnost žensk, pomanjkanje družbene podpore in odsotnost učinkovitih preventivnih mehanizmov.