Burmanska vojska ponovno obtožena zločinov proti človeštvu

Begunci iz vrst manjšine Rohingja, ki so v Bangladeš pripotovali po reki Naf. FOTO: Reuters

Burmanske oblasti zanikajo genocid

Posebna poročevalka Urada visokega komisarja ZN za človekove praviceje opozorila na sum, da je burmanska vojska v zvezni državi Rakhine, kjer živijo pripadniki muslimanske manjšine Rohingja, ponovno zagrešila vojne zločine in zločine proti človeštvu.Sumi o nedopustnem ravnanju burmanske vojske prihajajo v času povečanih spopadov med pripadniki burmanskih varnostnih sil in uporniki, ki si v zvezni državi Rakhine prizadevajo za več avtonomije. Nedavno je bilo ubitih več deset ljudi, na desettisoče pa jih je zaradi nasilja zapustilo svoje domove, navaja tiskovna agencija Reuters. Med žrtvami je bil tudi uslužbenec Svetovne zdravstvene organizacije, ki je v času epidemije dostavljal zdravstveni material. Arakanska vojska, ki so jo burmanske oblasti označile za teroristično organizacijo, je skupaj z dvema drugima uporniškima skupinama predlagala premirje v času epidemije, a so oblasti zavrnile predlog.V času epidemije, ko so države v regiji zaostrile možnosti vstopa, so se v hudi stiski znašli tudi begunci iz vrst manjšine Rohingja, ki bežijo pred nasiljem. Tuji mediji več tednov vztrajno poročajo o skupinah, ki so ostale ujete na vodnih poteh; poročajo tudi o smrtnih žrtvah.Burmanske oblasti poročevalki Lee sicer ne dovolijo vstopiti v državo. Leta 2017, ko je pred nasiljem burmanskih varnostnih sil iz zvezne države Rakhine (večinoma v sosednji Bangladeš) zbežalo približno 700.000 ljudi, je poročevalka oblasti obtožila, da v Rakhinu izvaja genocid.Spomnimo, zaradi obtožb o genocidu se je Burma znašla tudi na zatožni klopi Meddržavnega sodišča ZN. Na uvodnih zaslišanjih konec lanskega leta je državo v Haagu branila njena de facto voditeljica Aung San Su Či , ki je zanikala genocid in vztrajala, da je vojska v Rakhinu odgovarjala na napade upornikov . Meddržavno sodišče je odločilo, da mora Burma preprečiti nadaljnje grobe kršitve človekovih pravic in poročati o procesu, navaja britanski Guardian.