Burnham namesto Starmerja: »Njegovi medeni tedni bi lahko bili zelo kratki«

Novi vodja laburistov Andy Burn­ham bo danes tudi uradno prevzel vodenje britanske vlade, s čimer bo Združeno kraljestvo dobilo že sedmega ministrskega­ predsednika v zadnjem desetlet­ju. Vprašanje je, ali se bo nekdanji župan Manchestra na čelu države bolje znašel kot njegov­ nepopularen predhodnik Keir Starmer. Dvomov o tem ne manjka.

Šestinpetdesetletni laburist, ki se je na čelo Laburistične stranke povzpel le nekaj tednov zatem, ko se je vrnil v poslanske klopi, je v zadnjih dneh nanizal nekatere prioritete svojega mandata. Med temi najbolj izstopa obsežna decentralizacija Združenega kraljestva, s katero si želi vzpostaviti temelje za trajno gospodarsko rast in tako, kot pravi, vrniti optimizem v zapostavljene dele države.