Čakajoč Godzilo

Pred natanko enim letom sta znanstvenika z Dartmouth Collegea v Novem Hampshiru v reviji Science objavila članek ob najnovejšem filmu, posvečenem Godzili. »Nesmiselno bi bilo 'Kralja pošasti' omalovaževati kot nesmiseln kič ali eskapistično fantazijo,« sta zapisala Nathaniel J. Dominy in Ryan Calsbeek. »To je 35. film v seriji, ki traja vse od leta 1954, in ta serija je verjetno najdaljša v vsej zgodovini svetovne kinematografije.«Že zgolj to dejstvo je vzbudilo akademsko pozornost, pravita, kajti liki so vedno odsev svojega časa, le redki od njih pa se obdržijo tako dolgo, kot obstaja ta prazgodovinska morska pošast, ...