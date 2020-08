Čakajoč na velikega vzhodnega brata

Zahod se je počasi prebudil in beloruskemu »režimu« zagrozil s sankcijami, ki jih je nekoč že uvajal in odpravljal, ker je hotel iztrgati Belorusijo iz pretesnega ruskega objema. Bo ta zaradi množičnih nemirov še tesnejši?Veliko zlasti zahodnih komentatorjev je v zadnjih dnevih moževalo, kaj pravzaprav hoče Kremelj, da bi se zgodilo v Minsku. Ni skrivnost, da so tudi v Moskvi počasi siti nezanesljivega partnerja Aleksandra Lukašenka, ki že 26 let vodi »bratsko sosedo«, se že leta uspešno izmika načrtovanemu tesnejšemu meddržavnemu povezovanju in se je po izbruhu ukrajinske krize pokazal za nelojalnega zaveznika, ki ...