Članice Evropske radiodifuzne zveze bodo glasovale o izključitvi Izraela

Pri Evropski radiodifuzni zvezi (ERZ) so potrdili, da bo novembra potekalo spletno glasovanje, kjer bodo članice odločale, ali bo Izrael izključen iz izbora za pesem Evrovizije 2026.

Predsednica ERZ Delphine Ernotte Cunci je v pismu sodelujočim radiotelevizijskim postajam poslala pismo, v katerem je zapisala, da so letos opazili nepričakovano veliko različnih mnenj glede sodelovanja izraelske radiotelevizije Kan na Evroviziji. Rešitev tako zahteva širšo demokratično osnovo.

V izjavi za javnost so pri ERZ po navedbah Guardiana zapisali: »Lahko potrdimo, da je izvršni odbor ERZ poslal pismo generalnim direktorjem vseh članic zveze, v katerih so jih obvestili o glasovanju glede sodelovanja na tekmovanju Evrovizije 2026 na izredni seji generalne skupščine ERZ, ki bo potekala v začetku novembra.«

Pri ERZ so odločitev sprejeli, ker je več evropskih radiotelevizij napovedalo, da bodo bojkotirale prihajajoči izbor za pesem Evrovizije, če bo na njem sodeloval Izrael. Mednje spadajo Slovenija, Španija, Irska, Nizozemska in Islandija.

V Avstriji kljub vsemu optimistični

Rusiji so zaradi napada na Ukrajino prepovedali sodelovati na Evroviziji že leta 2022. Ruski predsednik Vladimir Putin je na odločitev odgovoril z lastno različico glasbenega tekmovanja, in sicer z obuditvijo Intervizije iz leta 1973. V nedeljo je na tekmovanju, ki ga je gostila Moskva, zmagal pevec Duc Phuc, ki je zastopal Vietnam. Intervizija naj bi naslednje leto gostila Savdska Arabija.

Protesti proti sodelovanju Izraela na izboru za pesem Evrovizije v mestu Malmö na Švedskem leta 2024. FOTO: Kristian Tuxen Ladegaard Berg

Evrovizijo so v zadnjih dveh letih zaznamovali propalestinski protesti zunaj koncertnih dvoran. Izbor za pesem Evrovizije 2026 bo ob sedemdesetletnici tekmovanja gostila Avstrija, na Dunaju v dvorani Wiener Stadthalle. Po poročanju Guardiana so pri avstrijski nacionalni radioteleviziji ORF pretekli teden dejali, da ostajajo optimistični kljub nekaterim grožnjam nekaterih članic o bojkotu tekmovanja.