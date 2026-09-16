Nove dajatve na uvoz manjših pošiljk

Evropski parlament je danes potrdil carinsko reformo EU, ki Bruslju med drugim omogoča nalaganje glob spletnim platformam, ki v EU uvažajo škodljive izdelke. Reforma prinaša tudi dajatve na uvoz manjših pošiljk in ustanovitev novega carinskega organa EU.

V skladu z reformo bo za vsako blago, ki vstopi v EU iz držav zunaj Unije in je neposredno poslano potrošnikom v EU, uvedena nova pristojbina za obdelavo, s katero bodo krili dodatne stroške obdelave vse večjega števila posameznih pošiljk. To pristojbino bo plačal isti subjekt, ki je odgovoren za plačilo drugih carinskih dajatev za isto pošiljko, da se prepreči prenos stroškov na potrošnike.

Točen znesek pristojbine bo določila evropska komisija in ga bo vsaki dve leti revidirala, da bi zagotovila njegovo sorazmernost z dejanskimi stroški. Države članice bodo pristojbino začele pobirati najpozneje 1. novembra, so sporočili iz evropskega parlamenta.

V skladu z novimi pravili bodo prodajalce in platforme, ki omogočajo prodajo blaga na daljavo iz držav zunaj EU neposredno kupcem v EU, obravnavali kot uvoznike. Tako bodo morali carinskim organom posredovati vse potrebne podatke, jamčiti za morebitne dajatve in zagotoviti, da je blago v skladu z zakonodajo EU.

Prodajalce in platforme, ki omogočajo prodajo blaga na daljavo iz držav zunaj EU neposredno kupcem v EU, bodo obravnavali kot uvoznike. FOTO: Voranc Vogel

Kaj to pomeni za podjetja?

Ta podjetja bi morala imeti sedež v EU ali pa bi jih moral zastopati subjekt s sedežem v EU, ki ima status pooblaščenega gospodarskega subjekta ali zaupanja vrednega trgovca.

Podjetjem, za katere bi ugotovili večkratne kršitve predpisov EU, bodo lahko naložili globo v višini od enega do šest odstotkov skupne vrednosti blaga, uvoženega v EU v preteklih 12 mesecih.

Poleg tega bo lahko carinski organ začasno prekinil, preklical ali razveljavil njihov status zaupanja vrednega trgovca ali status pooblaščenega gospodarskega subjekta ter jih označili kot visoko tvegane gospodarske subjekte.

Reforma predvideva tudi vzpostavitev novega carinskega organa EU (EUCA). Sedež EUCA, katerega nalogi bosta usklajevanje in podpora nacionalnim carinskim službam, bo v francoskem mestu Lille.

Evropska komisija je carinsko reformo sprožila leta 2023, z njo pa želi nasloviti izzive v zvezi spletnim trgovanjem, varnostjo blaga in učinkovitostjo.