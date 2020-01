Carlos Ghosn na begu, njegova vizija v razmahu

Kdo je Carlos Ghosn?

FOTO: Eric Piermont/AFP

Kako živi Ghosnova vizija?

Možnost poravnave v aferi zaradi izpušnih plinov Volkswagen je sporočil, da je z Zvezo nemških potrošniških organizacij dosegel soglasje o začetku pogovorov o možnosti poravnave zaradi goljufanja na testih izpušnih plinov. Zaradi tako imenovane afere Dieselgate se namreč spopada z množično skupinsko tožbo nemških kupcev njegovih dizelskih vozil. Tako Volkswagen kot zveza sta poudarila, da je do morebitnega dogovora o poravnavi še dolga pot. Upata, da jim bo uspelo najti razumno rešitev v korist strank.

Ljubljana – Interpol je za Carlosom Ghosnom, nekdanjim prvim človekom zveze avtomobilskih proizvajalcev Renault-Nissan-Mitsubishi, ki je pred sojenjem na Japonskem zbežal v Libanon, izdal najvišjo stopnjo tiralice . Medtem ko je nekdanja zvezda med avtomobilskimi direktorji na begu, se v avtomobilskem svetu uresničuje njegova vizija. Ghosn je zbežal iz Japonske , kjer je čakal na sojenje zaradi domnevnih finančnih malverzacij. V Libanon je po podatkih libanonskih oblasti vstopil zakonito v ponedeljek, in sicer s francoskim potnim listom in libanonsko osebno izkaznico. Ni še znano, kako je nekdanji francosko-libanonski poslovnež pobegnil iz Tokia. V Bejrut je prispel iz Istanbula z zasebnim letalom. Turška oblast je v preiskavi, kako mu je uspelo neopazno prestopiti iz enega zasebnega letala v drugega aretirale sedem ljudi, med njimi štiri pilote, ki naj bi Ghosnu pomagali pri begu. Libanonska oblast je od Interpola prejela tako imenovano rdeče obvestilo, ki predstavlja najvišjo stopnjo mednarodne tiralice. Libanon z Japonsko nima sklenjenega dogovora o pravosodnem sodelovanju ali izročanju. Pojavljajo se tudi ugibanja, da bi Ghosn pot nadaljeval v Francijo. Državna sekretarka na francoskem ministrstvu za gospodarstvo Agnès Pannier-Runacher je dejala, da ga ne bi izročili nikomur, saj Francija nikoli ne izroča svojih državljanov. Poudarila pa je, da Ghosn po mnenju francoske vlade ne bi smel pobegniti pred japonskim pravosodjem, saj ni nad zakonom, je poročala STA.Carlos Ghosn je dolgoletni predsednik zveze avtomobilskih proizvajalcev Renault-Nissan-Mitsubishi. Zaslovel je, ko je Renault konec devetdesetih let 20. stoletja prevzel prezadolženega japonskega velikana Nissan, Ghosn pa ga je prestrukturiral. Zaprl je nekaj tovarn in japonsko podjetje rešil pred stečajem, pri tem je dobil vzdevek Le Cost Killer (Iztrebljevalec stroškov). Nekaj let pozneje je začel voditi tudi Renault, ki je nato prevzel japonskega proizvajalca Mitsubishi. Ustvaril je zvezo avtomobilskih proizvajalcev, ki se je zavihtela med tri najmočnejše avtomobilske težkokategornike, ki izdelajo več kot deset milijonov vozil na leto.Ghosn trdi, da ga Japonska preganja zaradi njegove vizije tesnejše integracije Nissana in Renaulta, s čimer bi še bolj zmanjšali stroške. V Nissanu se namreč bojijo, da bi jih Francozi prevzeli, hkrati je japonsko vlado skrbelo, da bi njihovega avtomobilskega proizvajalca upravljali iz Pariza. Ghosn je pred leti za zavezništvo snubil tudi Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Lani so potekala dogovarjanja tudi o združitvi Renaulta in FCA, a so se ta menda zaradi zadržkov francoske vlade končala neuspešno. Tudi kot posledica tega so delnice Renaulta letos izgubile petino vrednosti. FCA pa je zato našel partnerja pri prav tako francoskem Peugeotu Citroenu. Decembra so podpisali dogovor o združitvi, s čimer bo nastala četrta največja avtomobilska družba na svetu.V avtomobilskem svetu so povezovanja med avtomobilskimi družbami vse pogostejša. S povezovanjem si podjetja porazdelijo visoke stroške za naložbe v električna vozila, samovozeče avtomobile in storitve mobilnosti, po drugi strani pa odgovarjajo tudi na težje čase za avtomobilske proizvajalce. Prodaja avtomobilov se je lani zmanjšala za okoli štiri odstotke; najbolj na največjem avtomobilskem trgu na Kitajskem, in sicer za več kot desetino. Prodaja se je skrčila tudi v ZDA, medtem ko bi v Evropi lahko imeli rast prodaje. Analitiki zmerni upad prodaje avtomobilov napovedujejo tudi za letos.