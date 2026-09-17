Carney po Trumpovih grožnjah: Evropa in Kanada sta skupaj še močnejši

Kanadski premier Mark Carney je danes v evropskem parlamentu podprl zamisel o tesnejšem povezovanju Kanade z Evropsko unijo, potem ko je predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen predlagala možnost statusa »pridružene članice« za to severnoameriško državo.

»Evropa in Kanada sta močni. Skupaj sta še močnejši,« je Carney dejal v nastopu pred evropskimi poslanci. Po njegovih besedah cilj tesnejšega sodelovanja ni oblikovanje novega bloka, ki bi tekmoval z velesilami, temveč krepitev odpornosti, da nihče ne bi mogel nadzorovati odprtih trgov, ogrožati suverenosti ali spodkopavati demokracije in vladavine prava.

Carney se je po poročanju Reutersa zavzel za poglobitev sodelovanja na področju kritičnih surovin, obrambne industrije, umetne inteligence in računalništva, energetske varnosti, vesolja ter plačilnih sistemov. Omenil je tudi digitalno trgovino in varnejše širokopasovne povezave med Evropo in Azijo.

Kanandski premier Mark Carney skupaj s predsednico evropskega parlamenta Roberto Metsolo FOTO: Yves Herman/Reuters

Predlog o tem, da bi Kanada postala pridružena članica EU, je medtem ostro kritiziral ameriški predsednik Donald Trump. Označil ga je za »smešnega« in zagrozil z uvedbo zelo visokih carin oziroma omejitvijo trgovine z Evropo, če bi ocenil, da gre za sovražno potezo.

Evropska komisija je Trumpove očitke zavrnila. Njen tiskovni predstavnik Olof Gill je dejal, da krepitev partnerstva s Kanado ni usmerjena proti nikomur, temveč v skupno krepitev Evrope in Kanade.