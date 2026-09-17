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    Svet

    Carney po Trumpovih grožnjah: Evropa in Kanada sta skupaj še močnejši

    Kanadski premier se je med drugim zavzel za poglobitev sodelovanja na področju kritičnih surovin, obrambne industrije in umetne inteligence.
    Kanadski premier Mark Carney med nastopom v evropskem parlamentu. FOTO: Yves Herman/Reuters
    Galerija
    Kanadski premier Mark Carney med nastopom v evropskem parlamentu. FOTO: Yves Herman/Reuters
    Z. R.
    17. 9. 2026 | 13:04
    17. 9. 2026 | 13:44
    1:59
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    Kanadski premier Mark Carney je danes v evropskem parlamentu podprl zamisel o tesnejšem povezovanju Kanade z Evropsko unijo, potem ko je predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen predlagala možnost statusa »pridružene članice« za to severnoameriško državo. 

    »Evropa in Kanada sta močni. Skupaj sta še močnejši,« je Carney dejal v nastopu pred evropskimi poslanci. Po njegovih besedah cilj tesnejšega sodelovanja ni oblikovanje novega bloka, ki bi tekmoval z velesilami, temveč krepitev odpornosti, da nihče ne bi mogel nadzorovati odprtih trgov, ogrožati suverenosti ali spodkopavati demokracije in vladavine prava.

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    Trump grozi z »resnimi carinami«, če bi Kanada postala pridružena članica EU

    Carney se je po poročanju Reutersa zavzel za poglobitev sodelovanja na področju kritičnih surovin, obrambne industrije, umetne inteligence in računalništva, energetske varnosti, vesolja ter plačilnih sistemov. Omenil je tudi digitalno trgovino in varnejše širokopasovne povezave med Evropo in Azijo.

    Kanandski premier Mark Carney skupaj s predsednico evropskega parlamenta Roberto Metsolo  FOTO: Yves Herman/Reuters
    Kanandski premier Mark Carney skupaj s predsednico evropskega parlamenta Roberto Metsolo  FOTO: Yves Herman/Reuters

    Predlog o tem, da bi Kanada postala pridružena članica EU, je medtem ostro kritiziral ameriški predsednik Donald Trump. Označil ga je za »smešnega« in zagrozil z uvedbo zelo visokih carin oziroma omejitvijo trgovine z Evropo, če bi ocenil, da gre za sovražno potezo.

    Evropska komisija je Trumpove očitke zavrnila. Njen tiskovni predstavnik Olof Gill je dejal, da krepitev partnerstva s Kanado ni usmerjena proti nikomur, temveč v skupno krepitev Evrope in Kanade.

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    KanadaEvropaDonald TrumpEUEvropski parlamentUrsula von der LeyenMark Carney

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