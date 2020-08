Čas alternativnih zborovanj

»Vi ste me prosili, naj naredim red, in jaz sem ga naredil,« je danes izjavil beloruski predsednik Aleksander Lukašenko na shodu svojih privržencev v Minsku. »Hvala!« se je razlegel njihov odgovor.»Z velikim zanimanjem spremljam povolilno stanje v Belorusiji in pozivam k dialogu, prekinitvi nasilja ter spoštovanju pravičnosti in zakonov,« je v nedeljo poglavar katoliške cerkve papež Frančišek med mašo povedal zbranim na Trgu svetega Petra v Vatikanu, med katerimi so bili tudi verniki z belo-rdeče-belimi zastavami, ki so simbol beloruskega upora. Te zastave so že sedmi dan zapored nosili tudi protestniki v domovini, v ...