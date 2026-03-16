Čas je za evropski hibridni napad na Rusijo

Tudi ko bo kinetične vojne v Ukrajini konec, miru ne bo, hibridne operacije proti zahodu se bodo nadaljevale. Obdobje brez raket in streljanja bo Moskva izkoristila kot premor za osvežitev­ in okrepitev vojaškega stroja, je napovedal vodilni poljski strokovnjak za mednarodne odnose in varnostno politiko Marek ­Menkiszak. Evropo je pozval k bolj agresivnemu hibridnemu nastopu proti Rusiji, saj vsako oklevanje in pripravljenost Evrope na kompromis Moskva razume kot šibkost.

Predstavnik varšavskega mislišča Ośrodek Studiów Wschodnich (Center za vzhodne študije) in vodilni poljski strokovnjak za mednarodne odnose in varnostno politiko se je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani udeležil strokovne razprave ob začetku petega leta obsežne ruske agresije na Ukrajino. Med nastopom je velik poznavalec Rusije opisal nenavadne značilnosti ruske politične elite, ki v velikem delu izvira iz varnostno-obveščevalnih struktur pred razpadom Sovjetske zveze, te pa zaznamujeta velika centralizacija moči in odpor do zahodnega sveta.