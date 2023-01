Čas korenčkov je mimo, Srbijo in Kosovo čakajo le še palice

V nadaljevanju preberite:

Vztrajanje pri svojih trdno postavljenih stališčih in zavračanje predloga mednarodne skupnosti, ki naj bi pripeljal do normalizacije odnosov med Srbijo in Kosovom, ima svojo ceno. Beograd in Prištino so o tem, kaj ju čaka, če ne bosta kmalu uredila medsebojnih odnosov, tudi tokrat obvestili prek tako imenovanega non-paperja in tudi tokrat so ga najprej povzeli v albanskem tisku.