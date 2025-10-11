Čas množične otopelosti in maligne normalnosti

V nadaljevanju preberite:

Na začetku septembra je v visoki starosti 99 let v ameriški državi Massachusetts umrl psihiater, zgodovinar in družbeni kritik Robert Jay Lifton. V Združenih državah Amerike in drugod po svetu so ga uvrščali med vodilne (javne) intelektualce, velja za utemeljitelja psihozgodovine, ki se je v svojih delih posvetil odzivanju ljudi in njihovih družb v najmračnejših poglavjih minulega stoletja, v času holokavsta, Hirošime, vojne v Vietnamu, in v današnjih časih.

Lifton je raziskoval najbolj destruktivne človeške pojave v zadnjih dveh stoletjih. Posebej ga je zanimalo dogajanje na ravni individualne in kolektivne zavesti, predvsem pa njuna prilagodljivost. Za svoje delo je prejel številna priznanja: Gandijevo za mir, Bertrand Russell Society in Holocaust Memorial Award, poleg tega so ga sprejeli na Ameriško akademijo umetnosti in znanosti.