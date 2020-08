Čas napete mirnosti

Španija je dokaz, da je pandemijo novega koronavirusa mogoče obvladati, je sredi julija poudaril prvi mož Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. Slab mesec pozneje številke na Iberskem polotoku znova vzbujajo skrb, a stroka miri, da so razmere pod nadzorom.Zadnji teden so v Španiji v povprečju potrdili 4923 okužb na dan, kar je po izračunih AFP več kot v Italiji, Franciji, Nemčiji in Združenem kraljestvu skupaj. Štirinajstdnevna kumulativna incidenca okuženih na 100.000 prebivalcev je v Španiji presegla 90, slabše rezultate je v EU dosegel le še Luksemburg, so pokazali podatki Evropskega centra za ...