Čas se v Ukrajini pretvarja v številna izgubljena življenja

V nadaljevanju preberite:

Oleksandra Matvičuk v Kijevu vodi Center za državljanske svoboščine, ki je lani prejel Nobelovo nagrado za mir – skupaj z ruskim Memorialom ter zaprtim beloruskim aktivistom Alesom Bjaljackim. Center za državljanske svoboščine se bori za spoštovanje človekovih pravic v Ukrajini in celotni regiji, obenem od leta 2014 dokumentira ruske vojne zločine. Oleksandra Mativčuk je neizprosna borka za človekove pravice, pravičnost, svobodo in demokracijo.

Večina mojih ukrajinskih prijateljev in znancev je izčrpanih, skoraj brezvoljnih, travmatiziranih. Zaradi vojne, zaradi negotovosti, zaradi tega, ker so bili iztrgani iz svojega življenja. Kako se vi počutite? Kje najdete moč za vztrajanje, za nenehen boj na civilnem polju?

Težko je živeti v času velike vojne. Moje počutje se ves čas spreminja; gor in dol in gor in dol. Živimo v popolni negotovosti. Izgubili smo – v celoti – nadzor nad svojim življenjem. Ničesar ne moremo načrtovati, niti naslednjega dne, še naslednje ure ne! Kadarkoli se lahko zgodi nov ruski napad. To pomeni, da se ves čas bojiš za najbližje, prijatelje in znance – predvsem tiste, ki so se priključili ukrajinskim oboroženim silam ali živijo na okupiranih ozemljih. Ali pa kjerkoli drugje v državi – nikjer nismo varni pred ruskimi bombami.

To je naša realnost. Meni in številnim ljudem, ki jih poznam, pri nadaljevanju boja in prizadevanj pomagata dve stvari. Prva je naš skupni cilj – borimo se za svobodo. Za svobodo na vseh ravneh in v vseh pomenih. Zato, da smo svobodna in neodvisna država, ne ruska kolonija. Za svobodo, da smo Ukrajinci, in ne, da se izbriše naša identiteta in nasilno postanemo Rusi. Za svobodo svojega demokratičnega odločanja in svobodo, da zgradimo državo, v kateri bodo spoštovane pravice vseh, državo, v kateri oblasti odgovarjajo ljudstvu, državo, v kateri je pravosodje neodvisno, in državo, v kateri policija ni nasilna do protestnikov.

Druga stvar, ki me, ki nas drži pokonci, je, da hočemo biti zgled drugim. Nobeni državi ali narodu ne želim, da bi doživel našo izkušnjo, toda ti dramatični časi so nam dali priložnost, da izrazimo najboljše v sebi. Da smo pogumni, da se borimo za svobodo, da sprejemamo težke, a pravilne odločitve, in da drug drugemu pomagamo. Le z medsebojno pomočjo lahko doživimo, kaj in kdo je človek. Primer: ko se je začela ruska ofenziva, so mednarodne organizacije iz Ukrajine evakuirale državljane, navadni ljudje pa so ostali. In prav navadni ljudje počnejo izredne stvari. Navadni ljudje so reševali navadne ljudi iz napadenih mest. Navadni ljudje so prebijali blokade in obroče, da so lahko dostavili humanitarno pomoč. Navadni ljudje so preživeli pod stalnimi topniškimi napadi. Preživeli so tudi zadnjo zimo, ko je Rusija namenoma uničevala ukrajinski energetski sistem. Tudi sama sem v Kijevu nekaj času preživela v stanovanju brez vode, elektrike, interneta, mobilne povezave in ogrevanja. To je navadne ljudi še bolj povezalo in jih spodbudilo, da še naprej počnejo izredne stvari. Tako se borimo proti bolečini in obupu.