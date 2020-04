FOTO:Čas uničujočih vrtincev

V ameriških zveznih državah Mississippi in Louisiana so razglasili izredne razmere. Uničujoči vrtinci so prizadeli območje od Teksasa do Južne Karoline. Na območjih, ki so najbolj ogrožena, živi okoli 95 milijonov ljudi.Veter, ki je pihal s hitrostjo 235 kilometrov na uro, je za seboj pustil pravo razdejanje, od porušenih hiš, izruvanih dreves in prevrnjenih vozil. Brez elektrike je ostalo več kot 1,3 milijona ljudi.Zaradi nedavne naravne katastrofe je bilo v Missisipiju najmanj 11 žrtev, 9 v Južni Karolini, 8 v Georgii, 3 v Tennesseeju ter po ena v Arkansasu in Severni Karolini.»Moja administracija bo naredila vse, kar je v njeni moči, da bi pomagala skupnostim, da si opomorejo,« je povedal ameriški predsednik Donald Trump in svojcem žrtev izrazil iskreno sožalje.V centru za napovedovanje neviht, ki je izdal najvišjo stopnjo opozorila pred tornadi, so prebivalce opozorili, naj si v primeru iskanja zavetja v skupnih zakloniščih pokrijejo usta in nos in si s tem preprečijo širjenje novega koronavirusa. Možni tornadi, uničujoč veter in dodatna silovita neurja, ki naj bi s seboj prinesla kot snežne kepe veliko točo, grozijo tudi prebivalcem Alabame in Georgie.